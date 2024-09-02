鷹・奥村政稔コーチ…4軍からスタートした指導者のキャリア「とにかく会話」現役時代の経験を生かして、若鷹と向き合っている。ソフトバンクでは今季から4軍が新設された。指揮を執る斉藤和巳監督のもと、選手と真っすぐに向き合っているのが奥村政稔4軍投手コーチ補佐だ。入団前に言われたまさかの一言が、若手たちを指導する上でも大きな道標となっている。奥村コーチは大分県・中津市出身。中津商から九州国際大に進むも、