新NISAで日本株の高配当株が人気だ。9月は日本株の多くが権利付最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）を迎える。この記事は、9月に権利付最終日を迎える「高配当株」や「増配株」に注目する。解説は、新刊『資産1.8億円＋年間配当金(手取り)240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全』の著者である桶井道（おけいどん）氏にしてもらう。桶井氏は高配当株および増配株への投資を好み、資産を伸