現在放送中の伊藤沙莉さん主演・連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「始めは処女の如く、後は脱兎の如し？」の第112回が9月3日に放送予定です。【写真】口頭弁論に姿を見せた、懐かしい顔は…＊以下9月3日放送回のネタバレを含みます。朝ドラ通算110作目となる『虎に翼』は、昭和の法曹界を舞台に、激動の時代を描いたリーガル・エンターテインメント。日本初の女性弁護士で後に裁判官となった三