NHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜午前8時）の第111話が2日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、直明（三山凌輝）と玲美（菊池和澄）の間に子供が生まれ、ますますにぎやかになった猪爪家。星家では寅子（伊藤沙莉）が百合（余貴美子）の様子がおかしいことに気付くが−。昭和34年11月。「原爆裁判」は約4年間、27回にも及ぶ準備手続きを終える。いよいよ始まる口頭弁論に向け、弁護士の雲野（塚地武雅）は