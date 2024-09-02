日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1606（+18+1.13%） オリックス3658（+14+0.38%） クボタ2048（+13+0.64%） みずほＦＧ3041（+32+1.06%） 野村ＨＤ855（+6.7+0.79%） トヨタ自動車2775（+15.5+0.56%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出