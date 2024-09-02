＜朝鮮日報＞与野党代表が会談国民生活に関する公約協議機構設置で合意＜東亜日報＞与野党代表が秋夕の救急医療体制危機で共感政府に対策促す＜中央日報＞与野党代表が１７４分会談対話再開への一歩踏み出す＜ハンギョレ＞与野党代表手を取り合うも海兵隊員殉職巡る特別検察任命では隔たり＜京郷新聞＞与野党代表海兵隊員殉職巡る特別検察法案も医療混乱も「手ぶら」＜毎日経済＞放漫経営の貯蓄銀行最大３行に対し来月