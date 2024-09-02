9月19日よりNetflixにて世界独占配信される、ゆりやんレトリィバァ主演のNetflixシリーズ『極悪女王』のメインアートとメイン予告が公開された。 参考：Netflixシリーズ『極悪女王』ティザー予告公開新キャストに仙道敦子、音尾琢真、村上淳ら 本作は、1980年代、空前の女子プロレスブームを巻き起こした“最恐ヒール”ダンプ松本の知られざる物語。正統派プロレスラーとしての