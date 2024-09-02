８月29日に公開した記事『【元運転手が決意の告白】官房機密費が内閣府送迎スタッフへの「特別手当」として使われていた！』と『【政治とカネの新問題が噴出】税金が原資の「官房機密費」が内閣府運転スタッフへ流れた「呆れる理由」』では、官房長官に仕える運転手やSPにも内閣官房報償費（官房機密費）が流れていることを報じた。内閣官房報償費とは、官房機密費とも呼ばれ、「国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、