■MLBダイヤモンドバックス 14ー3 ドジャース（日本時間2日、アリゾナ州フェニックス、チェイス・フィールド）ドジャースの大谷翔平（30）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で出場し、4打数無安打3三振で打率は.291。約1か月ぶりの1試合三振で3試合ぶりのノーヒット、出塁もなかった。前日は2試合連続の44号ホームランを放ち、MLB史上初の｢45-45」まであと“1本塁打・2盗塁”に迫った大谷、昨季最終戦で「ヒリヒリ