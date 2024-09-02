直感が冴える週。プチ願いことが叶う予感も。ひらめきを大切にフットワーク軽く行動しましょう。仕事はサイドビジネスにツキあり。また、今まで話が進まなかった案件が一気に回り出します。恋愛は波乱。過去の相手に引きずられ素敵なチャンスを棒に振ってしまうかも。