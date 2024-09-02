感受性が鋭くなる週。その分メンタルがセンシティブになりがち。ブルーが気持ちを安定させるラッキーカラー。仕事運は○。クリエイティブな分野でチャンスを掴んだり、新たに取り組みたい目標を発見しそう。恋愛は才能ある人に惹かれる暗示が。乙女座も運命パーソンに。