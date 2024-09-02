窪田正孝が主演する10月8日スタートのドラマ10『宙（そら）わたる教室』（NHK総合／毎週火曜22時ほか）の追加キャストとして、小林虎之介、伊東蒼、ガウ、田中哲司、木村文乃、中村蒼、イッセー尾形の出演が発表された。【写真】夜間定時制高校の生徒、先生役キャストが解禁！イッセー尾形が最年長生徒に本作は、実話に着想を得た伊与原新の同名小説を実写化。物語の舞台は、東新宿の夜間定時制高校。窪田正孝演じる理科教師