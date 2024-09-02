【中国】 財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:45 予想50.1前回49.8（財新製造業PMI) 【スイス】 小売売上高（7月）15:30 予想N/A前回-2.2%（前年比) 製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）16:30 予想43.7前回43.5（製造業PMI) 【トルコ】 実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期）16:00 予想3.1%前回5.7%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確