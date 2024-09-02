【MLB】ダイヤモンドバックス9-10ドジャース（8月30日（日本時間8月31日））【映像】辛口解説者が一刀両断した“謎の抗議”シーン8月30日（日本時間8月31日）に米・アリゾナ州フェニックスのチェイス・フィールドで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督による“謎の抗議シーン”が、野球ファンの間で注目を集めている。5-5の同点で迎えたこの