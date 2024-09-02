Pauline ForetAnna Peverieri[３０日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）統計局は３０日、今年４─６月期のＥＵの武器と弾薬の輸出に占めるウクライナ向けの割合は３４．２％と、前年同期の１９．７％から拡大したと発表した。また、爆薬輸出では、ウクライナ向けが１．７％から１６．５％に上昇した。２０２３年以降のウクライナ向け輸出では、武器と弾薬、爆薬が最も増えている。コーヒーや茶、油糧種子、繊維、燃料、廃棄物、