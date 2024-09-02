尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は先月２９日の国政ブリーフィングで、数字を挙げながら「経済楽観論」を広げた。この日大統領は成果を中心に光を強調したが、裏面に隠された影もともに見なければならないという指摘が出ている。景気低迷を示す指標も出ているためだ。まずある年の経済成長率を根拠に他の国と比較して景気が良いと判断できるのかだ。国同士の経済成長率を比較する際に注意すべき点は「ベース効果」だ。前年の成長率