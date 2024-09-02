女優の長澤まさみが、きょう2日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『何か“オモシロいコト”ないの?』(毎週月曜23:00〜)に出演する。菊池風磨(左)と長澤まさみ今回は、新企画「相性がマッチングしたゲストとだけご対面できるトーク番組って…何かオモシロい?」を放送。菊池風磨と窓の向こうにいる3人の女性ゲストに、日常の行動から個人的な好みまでさまざまな3択問題を出題し、同じものを挙げた人＝相性や好みが一致した人と