俳優の宮世琉弥が、10月1日にスタートするカンテレ・フジテレビ系ドラマ『スノードロップの初恋』(毎週火曜23:00〜)で連ドラ初主演を務める。ヒロインは、女優の小野花梨が演じる。左から小野花梨、宮世琉弥＝カンテレ提供○■宮世琉弥、死神役で連ドラ初主演今作は、初めて人間界に降り立った死神・片岡朔弥が、幼くして父親を亡くし、唯一の肉親である弟を育てるために自分の人生を捧げてきた望月奈雪に出会い、少しずつ分かりあ