俳優・アーティストののんさんが、神戸市の六甲山上で開催中の現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2024beyond」で、新作インスタレーション（空間作品）を発表している。8月下旬に展示場所を訪ねたのんさんは「すてきな空間になりました」と笑顔で語った。【写真まとめ】帯や帯締めでおしゃれな姿ののんさん7年ほど前から大量のリボンを使ったアート作品を制作。今回は、アンティークオルゴールや自動演奏楽器などを