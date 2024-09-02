京都市バスの停留所に、名前の由来となった施設やランドマークがもう実在しないのにそのまま名前を使い続けているところがいくつかある。【写真】今はもうない施設の名前がバス停に…その一つが竹田駅東口（伏見区）と横大路車庫（伏見区）を結ぶ南８系統の「伏見インクライン前」。インクラインは明治時代に琵琶湖の水を京都に引き込む疏水工事の一環でつくられた。舟を台車に乗せて高低差を克服する傾斜鉄道で、京都では
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