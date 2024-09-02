2021年12月に亡くなった神田沙也加さん（享年35）の元恋人である前山剛久（33）が、芸能界復帰に意欲を示した。『週刊女性』のインタビューに答え、沙也加さんとの関係を振り返るとともに「もう一度、日本の芸能界でやり直したい」と語っている。【写真】神田正輝を支える銀座ママAさん、沙也加さん元恋人の直近の姿ほか沙也加さんが亡くなった後、前山は心身の不調を理由に活動休止に入り、2022年6月末に芸能活動を引退した。