松本まりかが主演を務めるドラマ『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第8話が今夜放送。第8話では、家を出たみのり（松本まりか）は、決着をつけるために理子（野波麻帆）と再び対峙する。【写真】失意の勇大（竹財輝之助）は自身の気持ちを見つめ直すが――原作は、LINEマンガにて現在配信中で配信と同時に総合ランキング1位を獲得した同名のフルカラー電子漫画。物語序盤から衝撃的な展開の泥沼すぎる