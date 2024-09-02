野球の高校日本代表が出場する第13回U18（18歳以下）アジア選手権が2日、台湾で開幕する。1次リーグはライバルの韓国、台湾とは別組で、2次リーグ以降での対戦が見込まれる。今年から指揮を執る小倉全由監督（日大三高前監督）の下、第11回大会（2016年）以来2大会ぶり6度目の頂点を狙う。【写真】今夏の甲子園を制した京都国際。小さなグラウンドで培った守備と打撃が実を結んだ。監督は守りからリズムをつくる野球を掲げる。