静岡に陸上界で注目が集まり始めた１１歳の快足ツインズがいる。静岡市立清水飯田東小５年の小森妃翠（ひすい）、姫華（ひめか）＝ともに精華清水ＲＣ＝だ。姉・小森妃は同学年による決勝レースでは「１００戦以上負けなし」と無敵を誇る。２２日には、小学生の最高峰とも言われる「日清食品カップ全国小学生交流大会」に、小学５年女子１００メートルの県代表として出場。国立競技場で表彰台の真ん中に立つ。■全国トップ１３秒