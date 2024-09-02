好投を続ける菊池に指揮官も満足しているようだ(C)Getty Imagesアストロズの菊池雄星は現地時間8月31日（日本時間9月1日）、本拠地で行われたロイヤルズ戦に先発。移籍後最長となる7回を投げ、5安打1失点、12奪三振の好投で7勝目（9敗）を挙げた。【動画】アストロズの菊池雄星がレイズ打線を三者連続三振！ 新天地で凄みを増す左腕のピッチングを見る移籍後3度目となる本拠地のマウンド。初回、先頭のマイケル・ガルシアから