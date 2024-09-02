自民党総裁選（１２日告示、２７日投開票）に出馬する河野デジタル相（６１）は１日、フジテレビの番組に出演し、総裁選で勝利して首相に就任した場合、閣僚や党三役に派閥離脱を求める意向を示した。「派閥を考慮しないので、どこの派閥から何人ということも、当然どうでもいいことだ」とも語った。また、河野氏は同日、東京都内で記者団に対し、被選挙権の「１８歳以上」への引き下げを目指す考えを明らかにし、「若い世代が