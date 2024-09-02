元乃木坂４６の鈴木絢音が１日までに自身のＳＮＳを更新し、浴衣ショットを披露した。インスタグラムで「８月もありがとうございました」とひと言つづり、浴衣姿を公開した。紺色の浴衣に白色の花が描かれ、水色の帯で大人っぽい浴衣ショットとなっている。この投稿にＳＮＳ上では「綺麗（きれい）な浴衣がより彩る。絢音ちゃんはどんな服でも似合う」「わぁ！絢音ちゃんの浴衣姿、素敵（すてき）です！！可憐（かれん）で美