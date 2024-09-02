パークゴルフ「第３１回読売新聞杯争奪太平洋大会」（報知新聞社後援）が１日、白老町・虎杖浜パークゴルフクラブで行われ、出場１１０人（男性６５人、女性４５人）が腕前を競い合った。専用のクラブ、ボールを使っての３６ホールストロークプレー。男女を通じて最少の９８打でまとめた清本秀樹さん（７０）は「ホールインワンの後も気を緩めなかった結果です」と４年ぶり３度目の優勝に白い歯をこぼした。男女の成績上位者は