サッカーの総理大臣杯全日本大学トーナメントは４日、岩手県などで開幕する。道からは第１代表の道教大岩見沢が松本大（北信越第２）、第２代表の札幌大は日本文理大（九州第３）と、ともに初日に１回戦を戦う。２大会ぶり２９度目出場の札幌大は、来季Ｊ２藤枝への加入が内定しているＤＦ中村涼と、Ｊ３八戸への入団が８月３０日に決まったＭＦ井波勇太の４年生コンビがけん引し、０９年以来の勝利を目指す。◆中村はＪ２藤枝で