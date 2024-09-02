【モデルプレス＝2024/09/02】女優の飯沼愛が、3日放送の自身が主演を務めるテレビ朝日系列『南くんが恋人！？』（毎週火曜よる9時〜）第7話で、ウェディングドレス姿を披露する。【写真】飯沼愛、人生初ウエディングドレスで美デコルテ輝く◆飯沼愛、人生初ウェディングドレス披露今作で主人公・ちよみを演じる飯沼が、第7話でウェディングドレス姿を披露。飯沼にとって人生初となるウェディングドレスでの撮影に、本人のみならず