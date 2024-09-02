『臆病者のための株入門』など、作家の橘玲氏（65）は投資に関する著作を多く出版している。1990年代から投資を始めた氏がたどり着いた結論とは――。＊＊＊【画像を見る】「投資初心者」が成功するための“鉄則”とは30年ほど前、35歳の時に当時勤めていた中堅出版社を辞めようと思って、そこで初めて真剣に人生設計を考えました。それまで資産運用には興味がなく、株のこともまったく知らなかったので、投資に関する本を読み