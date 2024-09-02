「飼育放棄された犬の多くは…」「法令違反疑惑」を指摘した本誌（「週刊新潮」）に「出版差し止め請求」まで起こした「ペッツファースト」。いまだ「違反はない」との主張を崩そうとはしない同社がHPに出した見解には“大うそ”が含まれていた。さらに“利益ファースト”を示すエピソードも続々と寄せられ……。【前後編の前編】＊＊＊【写真を見る】「移動中に死亡」「低血糖」「300g台の極小」など気になる文言が記載された内