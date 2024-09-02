【ラ・リーガ第4節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 2-0(前半0-0)ベティス<得点者>[R]キリアン・ムバッペ2(67分、75分)<警告>[R]ビニシウス・ジュニオール(59分)、ダニエル・カルバハル(65分)観衆:73,072人