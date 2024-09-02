サッカーJ2リーグ第29節が、8月31日（土）、9月1日（日）に開催。今節は台風10号の影響を受けて、1試合が中止となり、9試合が行われました。横浜FCは逆転勝利で15試合連続負けなしとなり首位浮上。この15試合は12勝3分けと、絶好調な状態が続いています。清水エスパルスは台風10号の影響で、試合中止。この結果、暫定ながら横浜FCが首位浮上、清水エスパルスは2位に後退しています。J1プレーオフ圏内の3位Ｖ・ファーレン長崎は引き
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