芸能界の王として君臨し続けた「ジャニー喜多川」という人物は、そもそも何者なのか。アメリカ在住のノンフィクション作家・柳田由紀子氏の日米徹底取材で見えてきた真実とは……。【画像】ジャニー喜多川の渡米を伝える真言宗の専門誌「六大新報」（1950年1月号）の記事◆◆◆お伽の島でおじさんと「『僕は幼い頃、お城みたいなところに住んでいたんだよ。そこは親戚が持っていた島で、大きなお屋敷があって、お手伝いさんがいっ