◇ナ・リーグドジャースーダイヤモンドバックス（2024年9月1日アリゾナ）4連勝中のドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でダイヤモンドバックス戦に臨む。ナ・リーグ西地区2位のダイヤモンドバックスとの直接対決で勝利し、差を広げたい。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手（30）はこの日も「1番・DH」。ムーキー・ベッツ内野手（31）が「2番・右翼」、フレディ・フリーマン内野手（34）が「3番・一塁」と続いた。