気象台は、午前3時48分に、洪水警報を岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岐阜県・岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町に発表美濃地方では、2日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岐阜市□洪水警報【発表】2日明け方に警戒■大垣市□大雨警報・土砂災害2日明け方に警戒■羽島市□洪水警報【発表】2日明け方に警