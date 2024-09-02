佐々涼子さん遺体や遺骨を運ぶ国際霊柩送還士の活動を描いた「エンジェルフライト」などで知られるノンフィクション作家の佐々涼子（ささ・りょうこ、本名渡辺有美子＝わたなべ・ゆみこ）さんが1日午後4時8分、悪性脳腫瘍のため、自宅で死去した。56歳。横浜市出身。日本語教師を経てライターに転身。「エンジェルフライト」で2012年に開高健ノンフィクション賞を受賞。同書はドラマ化された。終末医療がテーマの「エンド・