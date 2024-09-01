政府も対策を急ぐ水道管の老朽化問題。50年前に埋設された水道管の内部はどうなっているのか、独自で解析しました■水道管の漏水・破損事故は2万件超「ヤバイ、ヤバイ、ヤバイ」「竜巻やねん」住宅街に吹き上がる、巨大な水柱―。住宅の高さを遥かに超えています。年間2万件以上発生している水道管の漏水・破損事故。その原因は水道管の老朽化です。今年1月に発生した能登半島地震でも老朽化した水道管が破損し、石川県ではおよそ1