台風による大雨で計画運休が続いていた東海道新幹線は9月1日の夜、およそ3日ぶりに全線で運転を再開しました。 【動画】「無事帰って来られてうれしい」東海道新幹線がおよそ3日ぶりに全線で運転を再開 ＜田島かのん記者＞「午後6時のJR静岡駅です。新幹線発車の1時間以上前ですが、改札前の待機の列にはすでに50人以上が並んでいます」 東海道新幹線は台風10号による大雨の影響で8月29日の夕方から運転見合わせや計画運休が続