大人かわいいを目指す40・50代は要チェック！ 【しまむら】の大人向けブランド『SEASON REASON by Lin.&Red』の「最旬バッグ」をご紹介します。リボンモチーフでトレンド感を取り入れながら、ちょっぴりマニッシュに持てるのがポイント。大人女性にこそおすすめしたい旬なバッグを早速チェックしていきましょう！ 大きめリボンが旬なショルダーバッグ 【しまむら】「SR*マエリボンSLD」\2,420（税込） リ