ボートレースまるがめのＳＧ「第７０回ボートレースメモリアル」（優勝賞金４２００万円）は１日、ベスト６による優勝戦が行われた。気温２９度、追い風２メートル、波高２センチと懸念された水面は絶好のコンディション。枠なり３対３から内４艇がゼロ台のＳで踏み込む緊迫の１Ｍは、３コース発進の馬場貴也（４０＝滋賀）がカド石野貴之の仕掛けを止めながらイン平本真之の内へまくり差しを叩き込み、２Ｍ先取りから独走でＶ。