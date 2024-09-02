パリ・パラリンピックは第５日の１日、ボッチャ女子個人（脳性まひＢＣ１）で遠藤裕美（３８）（福島県協会）が３位となり、銅メダルを獲得した。遠藤はパラリンピック初出場。ボッチャの個人戦は今大会から男女別となり、日本勢は混合で行われていた前回の２０２１年東京大会まで女子選手の個人種目でのメダルはなかった。今大会の遠藤は１次リーグ２連勝として準々決勝に進み、準々決勝でクロアチア選手に快勝した。準決勝