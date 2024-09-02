米軍普天間飛行場の地元・沖縄県宜野湾市の市長選が告示された１日、新たなかじ取り役を目指し、３人が名乗りを上げた。同飛行場の名護市辺野古への移設に反対する県と国との法廷闘争は、最高裁での県敗訴でほぼ決着して工事が進んでおり、移設の是非を巡る論戦は影を潜めた。自民、公明両党などの反知事派が過半数を獲得した６月の県議選後では最初の県内市長選で、結果が注目される。「『市民が一番』『暮らしが一番』を念頭