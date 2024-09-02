1日、台風10号により大きな被害を受けた大分県内では、復旧作業が進められています。今回の台風により、賀来川沿いにある大分市宮苑でも、住宅の浸水被害が起きました。被災した家の人たちは、ぬれて使えなくなった家財道具などを、外に運び出す作業に追われていました。被災者「かなりひどい状況だったので、とりあえず荷物を出した。大変。人手がいない」一方、これまでに100棟以上の住宅の被害が確認されている佐伯市では、1日