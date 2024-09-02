「阪神１（降雨コールド）３巨人」（１日、甲子園球場）阪神は、７回終了時降雨コールドゲームで敗戦。佐藤輝の守備のミスが響く痛い一敗となった。その中でも、打線は大山が初回に先制適時打を放つなど２安打。デイリースポーツ評論家・藤田平氏は、大山の放った右方向への２安打を評価。また、巨人先発・菅野の二回以降の好投が、巨人打線の勝ち越しを成功させた七回の攻撃へつながったと指摘した。◇◇大山のタイ