8月30日、東京・広尾のマンションで女性の遺体が見つかり、男が逮捕された事件で2人が同棲中だったことがわかりました。増田遼太郎容疑者（25）は8月、渋谷区広尾の自宅マンションで、交際相手の村田結さん（25）の顔などを殴った疑いで逮捕され、1日朝に送検されました。増田容疑者は犯行後、「彼女が倒れて意識がない」と自ら通報していて、村田さんはその場で死亡していたということです。警視庁によりますと、2人は3年前にSNS