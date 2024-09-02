新潟県上越市の中川幹太市長が学歴差別と取られかねない不適切な発言をした問題で、上越市議の一部が、中川市長に対する不信任決議案を２日開会の９月定例会に提出する。議会事務局によると、同市議会で不信任決議案が提出されるのは初めて。８月３０日に開かれた議会運営委員会で、定例会初日の冒頭に決議案が提出され、討論を行った後、無記名による投票で採決することが決まった。不適切発言を巡って、市議会は７月の臨時