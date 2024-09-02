東海道新幹線は、東京ー新大阪間で2日の始発からは全線で通常通りの運行を再開する予定です。JR東海によりますと、台風10号の影響で一部区間での運転を取りやめていた東海道新幹線は、9月1日の午後6時から東京ー新大阪間の運行を本数を減らして再開しました。2日は始発から全線で通常運行を再開する予定です。東海道新幹線は8月29日から運転見合わせなどが続いていて、4日ぶりの通常運行になります。