[9.1 フランス・リーグアン第3節](Stade Auguste-Delaune)※24:00開始<出場メンバー>[スタッド・ランス]先発GK 94 イェバン・ディウフDF 2 ジョセフ・オクムDF 23 オーレリオ・ブタDF 24 エマニュエル•アグバドゥDF 55 ノア・サンギMF 6 アタンガナ・エドアMF 15 マーシャル・ムネツィMF 71 ヤヤ・フォファナFW 7 伊東純也FW 17 中村敬斗FW 22 ウマル・ディアキテ控えGK 20 アレクサンドル オリエロDF 21 C. Kipré
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